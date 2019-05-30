Bireysel sulama projelerinde hibe sözleşmeleri imzalandı

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, bireysel sulama projelerinde hibe sözleşmelerin imzalandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığınca Yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerine hibe desteğinin verilmekte olduğunu belirten Müdür Sağlam, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan 46 başvuru sahibine, kurulacak olan sistemin KDV hariç yüzde 50’sine hibe desteği verileceğini ifade etti. İbrahim Sağlam, Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulması gibi tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinde ki amacın, üreticiler tarafından kullanımı yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi olduğunu söyledi. Bu güne kadar toplam 120 adet çiftçinin bu desteklerden faydalandığını ve verilen hibe desteği miktarının ise 2 milyon 198 bin 205 lira olduğunu aktaran Sağlam şöyle devam etti: “Bu yıl başvurular 1 Ocak 2019 tarihinde başlamış olup 31 Mart 2019 tarihinde sona ermiştir. İlimize toplam 46 adet proje başvurusu yapılmıştır. Projelerin toplam tutarı 2 milyon 447 bin 149 TL olup projelerin hibe talebi ise 1 milyon 223 bin 574 TL’dir. İl Müdürlüğümüzce teknik inceleme neticesinde uygun görülen 46 projenin tamamına Bakanlığımız hibe desteği onayı vermiştir. İl Müdürümüz ile hibe sözleşmesi imzalayan başvuru sahiplerine sistemin kurulabilmesi için 60 gün yasal süre verilmiştir. Bireysel sulama sistemleri konularında başvuruda bulunan tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını dileriz.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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