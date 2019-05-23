Bireysel sulama projelerine hibe desteği

Osmaniye’de çiftçilerin bireysel sulama projelerine yüzde 50 hibe desteği verildi. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bakanlık tarafından bireysel sulama sistemlerine hibe desteği verilmekte olduğunu söyledi. Bu güne kadar toplam 120 çiftçinin bu desteklerden faydalandığını ve verilen hibe desteği miktarının ise 2 milyon 198 bin 205 lira olduğunu kaydeden Müdür Sağlam, “Bu yıl başvurular 1 Ocak 2019 tarihinde başlamış olup 31 Mart 2019 tarihinde sona ermiştir. İlimize toplam 46 adet proje başvurusu yapılmıştır. Projelerin toplam tutarı 2 milyon 447 bin 149 TL olup projelerin hibe talebi ise 1 milyon 223 bin 574 TL’dir. İl Müdürlüğümüzce teknik inceleme neticesinde uygun görülen 46 projenin tamamına Bakanlığımız hibe desteği onayı vermiştir. Bireysel sulama sistemleri konularında başvuruda bulunan tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını dileriz.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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