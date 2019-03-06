Bireysel sulama sistemleri desteği için başvuru süresi uzatıldı

Osmaniye Tarım ve Orman il Müdürü İbrahim Sağlam, “Kırsal Kalkınma Destekleri” kapsamında verilen bireysel sulama sistemleri desteği için müracaatların 31 Mart’a kadar yapılabileceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığınca Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan tüm çiftçilere, Bireysel Sulama Sistemleri almak için başvurmaları durumunda, kurulacak olan sistemin KDV hariç yüzde 50’sinehibe desteği verileceğini kaydeden Müdür Sağlam, “2019 yılında hibe desteği verilecek bireysel sulama sistemleri, Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması ve Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması şeklindedir. Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni sulama teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için Bireysel Sulama Sistemleri Alımlarına Hibe Desteği verilecektir.” dedi. İbrahim Sağlam, 31 Mart’a kadar uzatılan başvuruların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne yapılacağını sözlerine ekledi.

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