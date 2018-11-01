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Birlik Vakfından OKÜ’de tanışma ve istişare toplantısı85 defa okundu

kategorisinde,01 Kas 2018 - 17:13 tarihinde yayınlandı
Birlik Vakfından OKÜ’de tanışma ve istişare toplantısı

Birlik Vakfı Osmaniye Şube Başkanı Hamit Coşkun başkanlığında, Korkut Ata Üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencileri ile tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Kampüs Kafe de gerçekleştirilen toplantıya Birlik Vakfı Osmaniye Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Yalçın, Sinan Temurtaş , Sinan Ünal , Süleyman Mazı, OKÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Savaş Dündar , Gençlik Kolları Başkanı Adnan Kök ve Üniversite Komisyonu Başkanı Ahmet Şehitoğlu katıldı.

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