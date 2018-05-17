Bisiklet Kulübü üyelerinden İsrail’e tepki

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Bisiklet Kulübü, Gençlik Merkezi üyeleriyle birlikte, Filistin’de yaşanan İsrail zulmüne dikkat çekmek amacıyla Toprakkale’ye kadar pedal çevrildi. Toprakkale Kaymakamlığını ziyaret eden kulüp üyeleri, Filistin’de yaşanan olaylara duyarlılık gösterilmesinin ve bu konuda herkesin gereken desteği vermesinin çok önemli olduğunu belirtti. İsrail’in Filistin halkına karşı gerçek mermilerle, daha sonra da füze, tank ve ağır silahlarla saldırması Müslüman ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyada çok büyük tepkiyle karşılandı. Yaşanan olayları hem kınamak hem de bu olaylara dikkat çekmek amacıyla Korkut Ata Üniversitesi ve Gençlik Merkezi Bisiklet Kulübü üyelerince Osmaniye’den Toprakkale’ye bisikletlerle gidildi. Toprakkale Kaymakamlığını ziyaret eden kulüp üyeleri Filistin’de yaşanan olaylara duyarlılık gösterilmesinin ve bu konuda herkesin gereken desteği vermesinin çok önemli olduğunu belirttiler. Kaymakam Mehmet Kaya, “Müslümanlar olarak bizim temennimiz akan kanın bir an önce dindirilmesidir.” dedi. Bunun için uluslararası örgütlerin devreye girmesinin gerektiğini kaydeden Kaymakam Kaya, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu örgütlere gerekli çağrının yapıldığını ve ülkede üç günlük yas ilan edildiğini belirtti. Kaya, bu saldırıların biran önce son bulması, akan kanların durması ve Ortadoğu’ya barış gelmesini temenni etti.

Haber:İbrahim Emül – Osmaniye