Bisiklet Kulübü üyelerinden kültür turları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Bisiklet Kulübü Üyeleri, kültür turları etkinlikleri kapsamında, bu hafta Kent Müzesi gezisi için pedal çevirdi. Daha önce bölgedeki bir çok kaleye bisikletleri ile giden gençler, buralarda temizlik çalışması yaparak örnek bir çalışma sergilerken Kent Müzesi gezisi ‘ne ise 30 kişi katılım gösterdi. Ortalama 20 kilometre pedal çeviren kulüp üyeleri, müze ziyareti ile, bölgenin geçmiş tarihi ile ilgili bilgi edinme fırsatı buldular. Türkiye’nin bir çok farklı yerinden gelen üniversite öğrencileri kent müzesini çok beğendiklerini ifade ederek, kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler. OKÜ Bisiklet Kulübü Başkanı Yunus Emre Uzunkaya, ilerleyen günlerde Karatepe Açık Hava Müzesine pedal çevireceklerini söyledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE