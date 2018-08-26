Bodrum’da Yine Yeni Yeniden Sıla

Ünlü sanatçı Sıla, Kerki ve Solfej’in düzenlediği açık hava yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Günler öncesinde biletleri tükenen konserde, Sıla kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

‘Açık Deniz’ şarkısıyla konserine başlayan güzel sanatçı, “ Şehir,şehir ilçe ilçe geziyorum ama Bodrum’un havası bir başka oluyor. Burada sizinle beraber olmak çok güzel bir duygu, beni dinlemeye geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Rahatsızlığım ile ilgili yüzlerce geçmiş olsun mesajı aldım. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Dualarınızla daha da iyi olacağım.” diyerek Bodrumlu müzikseverlere teşekkür etti.

Ceylan Ertem: Popçu Olacaksa Senin Gibi Olsun

Konserinin ortalarına doğru sözü Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli’ye, müziği ise Zülfü Livaneli’ye ait olan, ‘Belalım’ şarkısını kendisini dinlemeye gelen yakın dostu Ceylan Ertem’i sahneye davet ederek beraber söyleyen Sıla, şarkı sonunda ise yakın dostuna sarıldı. Sıla’nın bu samimi tutumu karşısında “ Sana ve Müzisyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum… Popçu olacaksa senin gibi olmalı insan…” sözlerini sarf eden Ceylam Ertem’se ünlü popçuyu yere göğe sığdıramadı.

Sonbahar’a Randevu…

Sahnesinin son bölümünde ”Partili Goy Goy Şarkılar” adını verdiği şarkılarla vites yükselten sıla, eğlenceyi ikiye katladı. Konserini dillere dolanan ”Afitap” ile sonlandıran Sıla, son olarak ”Yakın dostlarınıza söyleyin biz 1 Eylül’de yine burada, bu sahnede olacağız. Hatta bir maniniz yoksa sizleri de bekleriz. Gelin son baharı hep birlikte şarkılar eşliğinde karşılayalım.” diyerek herkesi Eylül ayının başındaki konserine davet etti.

Öte yandan konseri dinlemeye gelenler arasında, Ceylan Ertem, Tuğba Çoşkun, Şeyda Çoşkun ve eşi Uğursay Yeğin gibi isimlerde yer aldı.