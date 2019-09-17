Boncuk’ için barınak yapılacak

Dsmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Dervişpaşa Anadolu Lisesi bahçesinde bakımı yapılan ‘Boncuk’ isimli yavru köpek için, okul idaresine barınak yapılması talimatını verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğrenci ve öğretmenlerle birebir iletişimi güçlendirmek, okullardaki işleyişi yerinde gözlemlemek, talep ve görüşleri almak maksadıyla Dervişpaşa Anadolu Lisesini ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, okullara hayvan sahiplenebilmesi için başlatmış olduğu çalışma doğrultusunda bakımı üstlenilen “Boncuk” isimli minik köpek, İl Milli Eğitim Müdürü Albak tarafından büyük ilgi gördü. Okul bahçesinde öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği “Boncuk” ile birebir ilgilenen Albak, “barınak” yapılması için talimat verdi. Okul ziyaretinde öğretmenlerle de bir araya gelen Müdür Albak, “Eğitimde başarı çıtasının nasıl ıskalanabileceğini, evlatlarımızın ve biz öğretmenlerin geleceğin Türkiye’sindeki üstlendiği sorumlulukların farkında olmamız gerektiğinin bilinmesi önemli. Ayrıca yeni eğitim ve öğretim yılının bütün eğitim çalışanlarına başarı getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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