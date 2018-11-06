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Boru hattından petrol hırsızlığı son anda önlendi244 defa okundu

kategorisinde,06 Kas 2018 - 16:39 tarihinde yayınlandı
Boru hattından petrol hırsızlığı son anda önlendi

Osmaniye’de, Botaş’a ait Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattından akaryakıt hırsızlığı, jandarmanın operasyonuyla son anda önlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Şekerdere Köyü’nde yapılan rutin devriye ve kontrol görevi sırasında, Yumurtalık Kerkük Ham Petrol Boru Hattının bulunduğu bölgede şüpheli bir kamyonun park halinde olduğu görüldü. Bölgeye yaklaşan ekipleri gören şahıslar, gecenin karanlığından istifade ederek kaçtı. Kamyon kasasında yapılan aramada ise tanker içerisinde yaklaşık 32 ton ham petrol ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Botaş teknik ekiplerince, boru hattı üzerine takılan vana kapatılırken, Jandarma ise olayla ilgili cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda, şüpheli kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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