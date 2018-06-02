Boş sulama havuzuna düşen domuz yavruları kurtarıldı

Osmaniye’de içi boş sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavruları kurtarıldı. Merkez Fakıuşağı Mahallesi’ndeki bir bahçe içerisinde oynayan çocuklar, sulama havuzunda domuz yavrularını görence büyüklerine haber verdi. Bölgeye gelen vatandaşlar, yaklaşık 2 metre derinlikteki havuzdan çıkamayan 3 domuz yavrusunun kurtarılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine haber verdiler. Osmaniye Belediyesi kurtarma ekipleri ile birlikte belirtilen adrese kısa sürede gelen yetkililer, üç yaban hayvanını da özel bir aparat ile yakalayıp yine aynı gölgede doğal yaşam ortamına bıraktılar. Bahçeye oyun oynamak için girdiklerini belirten çocuklar ise yavruları ilk gördüklerinde dört tane olduklarını belirterek, “Havuzun içerisine baktığımızda dört yavru vardı ve dışarıya çıkamıyorlardı. Önce anneleri kurtarır diye düşündük. Tekrar gelip baktığımızda biri hariç üçü buradaydı. Çok bitkin ve yorgunlardı. Bizde Orman ve Su İşlerine haber verdik, gelip kurtardılar.” diye konuştular.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE