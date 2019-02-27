Boz Çoban Köpeği Asil Adana’da Birinci Oldu

Adana’da 24 Şubat 2019 Pazar günü düzenlenen Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları 1. Etap Türkiye Şampiyonası Adana Merkez Park’ta Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü sponsorluğunda gerçekleşti.

Yarışmaya Hatay Dörtyol’dan katılan Halil İbrahim Tokuç’a ait olan Asil isimli Boz çoban köpeği tüm standartlarda 1. olarak Adana bölgesini temsil etmeye hak kazandı.

İspanya’daki dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek takımın belirlenmesi amacıyla düzenlenen yarışmada Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Yarışmada Kangal, Akbaş, Malaklı, Türk Tazısı Saluki ile Boz, Karadeniz ve Anadolu Çoban Köpekleri olmak üzere 7 yerli ırktan 258 köpek yer aldı. Birbirinden gösterişli köpeklerin boy gösterdiği etkinlikte hayvan severlerin mutluluğunu paylaşan Başkan Hüseyin Sözlü, erkek, dişi ve yaş kategorilerinde dereceye giren köpeklerin sahiplerine kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Boz çoban köpekleri kategorisinde birincilik elde eden Dörtyollu hemşerimiz Halil İbrahim Tokuç’da yarışma sonrası yaptığı değerlendirmede; “Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Hüseyin Sözlü’nün destekleriyle Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları 1. Etap Türkiye Şampiyonası 24 Şubat 2019 Pazar günü Adana Merkez Park’ta gerçekleştirildi. Asil adlı Boz çoban köpeğim 36 Ay üzeri Boz çoban köpekleri 1.si ve kendi kategorisinde tüm standartlarda 1. olarak Adana bölgesini temsil etmeye hak kazandı. Hayvan severleri ve köpek yetiştiricilerini böyle güzel ve başarılı bir organizasyonda bir araya getiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Hüseyin Sözlü’ye teşekkür ediyorum. İçerisinde hayvan sevgisi barındırmayan hiç kimse insanları da sevemez.” dedi.

Bizde Hatay İlimizi ve İlçemiz Dörtyol’un adını bundan sonraki yarışlarda da başarıyla temsil edecek olan Asil isimli Boz çoban köpeğinin yetiştirici Halil İbrahim Tokuç’u tebrik ediyoruz.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol