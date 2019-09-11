Bu Bürokrasiyle Beyhude…

İktidara en fazla oy kaybettiren etken.

Ekonomi.

İkinci etken.

Adam yerine konmamak.

Tartışabilirsiniz saatlerce ekranlarda.

Beyhude.

Bence bu muhteşem ikilidir en büyük oy kayıp nedenleri.

Ekonomi herkese tanıdık.

Nedir adam yerine konmamak.

Özel sektör mensupları yok bu yorumda.

Zira özel sektör seni adam yerine koymuyorsa tavır koyarsın.

Geçer gider.

Peki kamu sana bu densizliği yapıyorsa.

Yani memurlar.

Genel müdür, belediye başkanı, rektör, daire başkanı, müdür, şef, memur.

Ya da kamunun iş devrettiği, kendi işini yapması için kiraladığı diğerleri.

Güvenlikçi, şoför, temizlikçi ve bilumum diğerleri.

Zira, hataları, suçları, ihmalleri varsa o sorumluluk kamuya aittir.

Çünkü yetkiyi devredebilirsiniz ama sorumluluğu asla.

İşte bu minval üzerinedir notlarım.

Bunun adına BÜROKRASİ denmekte.

Merhum Özal gibi AK Parti iktidarı da uzun yıllar çabaladı bu sorunu aşmak için.

Başarılı da oldular.

Oldular ki vatandaş senelerce kendilerini ödüllendirdi.

Ancak iktidara uyarımdır.

Son zamanlarda eskiye ciddi ve hızlı bir dönüş var.

Birkaç somut örnek.

Ülke içine tatil planlaması yaptım geçenlerde.

Gezme ve ziyaret şeklinde olacaktı planım.

Doğal olarak devlete bağlı misafirhaneler oluyor ilk tercihleriniz.

Hepsinin web sayfaları var.

Belli ki bir zorunluluk.

Webde telefonları var hepsinin.

Arıyorsunuz.

Tek tek.

O da ne.

Bir ciddiyetsizlik, bir isteksizlik, bir laubalilik.

Sekiz defa aramanıza karşın dokuzuncuda lütfen açan memurlar.

Hasbelkader açanlarda ağız birliği etmişçesine aynı cevap.

“Yerimiz yok”

Israrcı oluyorsunuz.

Tık telefon yüzünüze kapanıveriyor.

Allah aşkına kimsiniz siz.

Çapınız ne, ölçünüz ne kadar.

Ancak ben biliyorum cesaret aldıkları yeri.

Amirlerinden.

Hepsi değil ama çoğu liyakatsiz.

Ne memurunu takip ediyor ne de hesap soruyor.

Çözüm çok kolay.

Aranılan günlerdeki görüşmeleri telefonla kayıt altına alacaksınız.

Eğer o misafirhanede o akşam memur ciddiyetsizliğinden boş oda kalmışsa memura fatura edeceksiniz.

Bitti.

Heyhat.

Amir liyakatsizlikse.

Misafirhanesine bir şekilde adım attığınız anda kalitesizliği bas bas bağırıyor zaten.

Bu adamlar iktidarı yıpratıyor.

Hem de şiddetle.

Spot reklam veriyor Devlet.

Alenen şöyle diyor:

“CİMER’eşikayet edin gerekeni yapalım”

Yapılmıyor gereken sayın iktidar yetkilileri.

Kendim de amirlik yaptım.

Herşey göstermelik dönüyor.

Şikayet edilen personel bizzat yönetici eliyle korunuveriyor.

Zira personel suçluysa amir de suçludur mantığıyla personelini aklayıveriyorlar.

CİMER’e de bu doğrultuda bir cevap.

Geçmiş olsun.

Ne oldu.

Kocaman hiçbir şey.

Sadece karnınızın gazı kaçtı.

O da içinize.

Bugün yaşadığım bir olay.

Bir PTT Ofisi.

Kimlik için 15 TL yatıracağım.

İşlemin hepsi bu.

Ofise tek memur bırakmışlar.

Yüzünüze bile bakıyor.

“Para almıyorum kardeşim”

Ama neden?

Başka işlerle meşgulüm…

Evet bitti.

Tek kelime daha etseniz adamlar kavgaya hazır.

En yakın başka ofis arayacaksınız.

Kan, ter içerisinde.

İçinizden birşeyler okuya okuya.

Ve dudaklarınızdan çıkan sözcük.

“Devlet bu rezaletleri görmüyor mu?”

Maalesef görmüyorlar.

Görecek kadar ilgilenmiyorlar.

Gün boyu resmi protokol takibindeki devlet bürokrasisi.

Ne olur girin halkın içine.

Tanınmadan girin o sıralara.

Hastanelere, postanelere ve bilumum resmi ofislere.

Sekreterinize bağlatmayın telefonları.

Bazen de siz arayın doğrudan.

Görün çarkın durumunu.

Siz çakarlı araçlarınızla ya da pahalı makam araçlarınızla gidene kadar herşeydüzenleniveriyor sizin için.

Ve siz.

Hiçbir şeyden habersiz.

Lüks ofislerinizde evrak imzalamakla meşgulsünüz.

Kağıt üstünde herşey mükemmel sayın amirler.

Ama dışarıdan, halkın içinden görünen farklı.

Mutlu Osmaniye’limin gördüğü farklı.

Farklı ki birkaç gün önce yayınlanan mutluluk sıralamasında 75. Sırayı kapıverdi.

81 İl içinde en mutsuz 7.

Yazıyla yazayım.

Yedinci.

Sahi neden mutsuz bu insanlar.

Dağ, ova, deniz, yeşil her türlü doğal güzelliklere sahip bu halk neden mutsuz.

Adam yerine konmamak bir neden olabilir mi iktidarın sayın yetkilileri.

Sayın milletvekilleri.

Sayın parti yetkilileri.

Son sözümdür.

Mutsuz insan başkalarının mutluluğu için çaba harcamaz.

Goygoyculardan, etrafınızdaki kurşun askerlerden kurtulun biraz.

Ve lütfen biraz halkın içine inin.

Şahsen ben hasretle bekliyorum.

Mutluluk dileklerimle.

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