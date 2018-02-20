Şair Orhan Veli diyordu ya,

Beni bu güzel havalar mahvetti,

Böyle havada istifa ettim

Evkaftaki memuriyetimden.

Tütüne böyle havada alıştım,

Böyle havada aşık oldum;

Eve ekmekle tuz götürmeyi

Böyle havalarda unuttum;

Şiir yazma hastalığım

Hep böyle havalarda nüksetti;

Beni bu güzel havalar mahvetti.

Malum şubat ayının son günlerine girdik.

Ama havada ne kar ne de yağmur var.

Baharı beklerken ömrüm kış oldu şarkısı çalıyor olsa da radyoda

Kış olmadan yaz gelecek gibi bu sene memlekete.

Neyleyim sen yoksan eğer

Yazı kışı baharı diyerek açalım mı bir şarkı Ferdi Tayfur’dan?

Şaka bir yana bu sene mevsimler iyice karıştı gibi.

Kış aylarını bahar gibi yaşıyoruz nerdeyse.

Eskilerin deyimiyle mart kapıdan mı baktıracak acaba.

Ya da rahmetli nenemin deyişi ile aprilin kışı mı olacak.

Gerçi son verilen bilgilere göre toplam nüfusun sadece yüzde yedisi köylerde yaşıyor.

Bir diğer ifade ile tarım ve hayvancılık yapan insan sayısı azalmış.

Zaten köylü çiftçi maliyetlerden, satış fiyatlarından şikayetçi idi.

Üstüne birde havaların normal dışı olması kara kara düşünmelerine yol açtı.

Düldül dağına bakıyorum kar yok,

Her şubat tatilinde pekmezimi alıp,

Zorkun yolunun yarısına kadar çıkabildiğim yollar karsız.

Çocuklarla beraber karsambaç yapıp kaşık sallayamadım bu sene.

Yağmur desen eh işte,

Bu sene böyle giderse susuzluk bekliyor memleketi.

Tepelerde kar olmaz, toprak suya doymazsa

Mevsim bahar olsa ne olur olmasa ne olur.

İnsanlar resimler paylaşıyor sosyal medyada,

Portakallar, bademler, sarı patayalar çiçek açmış

Bahar erken gelmiş gibi.

Ne diyelim Allah sonumuz hayretsin.

Şimdi diyorsunuz memleketin bunca sorunları varken hoca havadan sudan bahsediyor.

Bir yanda terör, bir yanda ekonomi, bir yanda ahlak bunalımı.

Sağımız, solumuz, içimiz düşman ve hainlerle dolu iken,

Mehmetçiklerimiz vatan için millet için canını siper ederken,

havadan sudan bahsediyoruz.

Yazının başında Orhan Velinin dediği gibi.

Ne yapayım beni de bu havalar mahvetti.

Bir hava durumu spikerinin dedikleri ve Nazım Hikmet’in dizeleri ile bitirelim yazıyı.

“Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun. Donsuz geceler.”

Güzel günler göreceğiz çocuklar

Motorları maviliklere süreceğiz

Çocuklar inanın, inanın çocuklar

Güzel günler göreceğiz güneşli günler.

Kalın sağlıcakla.

Allah yar ve yardımcımız olsun.