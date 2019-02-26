Osmaniye, 1996 yılında il statüsünü yeniden kazanmış genç ilimiz.

Bugün itibariyle yaklaşık 540 bin toplam nüfusa sahip.

İl merkezinde ise 265 bin civarında insan yaşıyor.

1999 yılının ocak ayında geldim Osmaniye’ye.

Osmaniye MYO’da öğretim görevlisi olarak başladık yirmibeşimizde.

Bugün Osmaniye’mizin üniversitesinde bu şehre ve insanına elimizden geldiğince destek olduk.

Olmaya da devam ediyoruz.

Dört yanı büyükşehir statüsüne sahip illerle çevrelenmiş kendi yağıyla kavrulan il Osmaniye.

Yirmi yılda neler oldu?

Şehirler insanların daha iyi bir hayat için oluşturdukları bir yapı.

Gelişmiş denilen ülkelerde bu şehirler insanlara sadece ekonomik imkanlar sunan değil,

Doğayla birlikte imkanları en iyi sunan şehirler.

Şehir demek, şehirli olmak beton ormanları içinde yaşamak değil.

İnsanların şehirli olması güvenlik ve ekonomik kaygıların bir sonucu olmuşsa da,

Cengiz Bektaş ” kent insanın en insan olduğu yerdir” diye tanımlıyor.

Şehir ve kent kavramları eş anlamlı kelimeler.

Kent Türkçe olanı.

Türkiye’de kentlerin en önemli sorunu kentlileşmeden kentli olan toplulukların yaşam alanı olmasıdır.

Kent sadece fiziksel bir yapı değildir.

Kent içindeki insanlarla birlikte yaşayan bir varlıktır.

Kent homojen olmayan toplulukların birlikte yaşama alanıdır.

Bu nedenle kentli olmak için heterojen yapının hoşgörü ve saygı çerçevesinde bir arada yaşama iradesini göstermesi gerekir.

Şehir aynılıkların yaşandığı değil farklılıkların birarada daha iyiye ulaşıldığı yerler olmalıdır.

Kent olmak, kentli olmak sürekli gelişim ve değişim demektir.

Osmaniye yirmi yılda ne kadar değişti ve gelişti?

Nüfus arttı, binalar arttı, suç arttı, uyuşturucu arttı…..

Birşeyler artarken birşeyler azaldı.

Saygı sevgi azaldı.

Yeşillikler azaldı.

Huzur azaldı, mutluluk azaldı.

Kent olmanın, kentli olmanın bedeli bunlar mı olmalıydı?

Önümüzde yerel seçimler var.

Osmaniye ve Osmaniyeli daha iyi bir şehir, daha iyi bir hayatı hak ediyor.

Çocuklarımızla rahat huzurlu bir yaşam alanı olsun bu şehir.

Havası suyu temiz olsun bu şehrin.

Bir ucunda diğer ucuna portakal çiçeği koksun yeniden.

Betonların gölgesinde değil ağaçların gölgesinde yürüyelim sokaklarında

Çocuklarımızın tırmanacağı ağaçlar olsun evlerin bahçelerinde.

Kendimizi düşündüğümüz kadar kentimizi de düşünelim.

Geleceğimiz için, çocuklarımız için,

Selam ve sevgiyle.