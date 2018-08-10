Bu Yıl Zorkun Çocuk Şenliği Vefa Ödülü Kenan Karık’a

Osmaniye Zorkun Yaylası 25. Çocuk Şenliği’nde bu yıl ‘Zorkun Çocuk Şenliği Vefa Ödülü’ sporcu Kenan Karık’a verilecek. Osmaniye’nin yetiştirdiği önemli sporculardan biri olan Kenan Karık, Zorkun Çocuk Şenliğinin ilk yıllarından bu yana gönüllü olarak katılarak bu şenliğin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Osmaniye’den çeşitli alanlarda önemli değerler çıktığını görmek bizleri mutlu ediyor. Kenan hocamız da kendi alanında Türkiye’de önemli bir yere geldi. Kendisi ile bir Osmaniyeli olarak onur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Çocuk Şenliği Vefa Ödülü vermeye başladık. İlk olarak Reşat Gürel hocamıza ardından Bestami Yazgan hocamıza bu ödülü takdim ettik. Bu yıl ise bu ödülümüzü Kenan Karık hocamıza takdim edeceğiz.”dedi.