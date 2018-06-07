Büro Memur-Sen’den İftar Buluşması

Memursen-Sen Konfederasyonuna bağlı Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Osmaniye Şubesince, üye ve ailelerine yönelik, iftar programı düzenlendi. Sendika Şube Başkanı Ebubekir Yılmaz, iftar programında yaptığı konuşmada; sendikacılığın, yüz binlerce ferdi olan bir aile demek olduğunun birliktelik sağlayarak görüldüğünü söyledi. Yılmaz, “Büro Memur-Sen olarak kamu çalışanlarımızın haklı ve kararlı mücadelesinde üyelerimiz bu yılda genel yetkiyi Büro Memur-Sen’e tevdii ettiler. Bizlerde bu yetkimiz ile mücadelemizin doruk noktasını yaşatacağız, kamu çalışanlarının mağduriyetlerini çözerek onların daha uygun koşullarda ve ortamlarda çalışmalarını sağlamak için gayret göstereceğiz, bazı kamu görevlilerine verilen 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına yansıtılması için Osmaniye ilinde topladığımız binlerce imzayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teslim edilmek üzere Büro Memur-Sen Genel Merkezine göndereceğiz ve üyelerimiz için kararlı mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz.” dedi.

İftar yemeğine SGK İl Müdürü ve Memur-Sen, Büro Memur-Sen Onursal Başkanı Mücahit Çelik, Memur-Sen Osmaniye İl Temsilcisi Mahmut Kahraman, Sağlık-Sen Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet, Diyanet-Sen Osmaniye Şube Başkanı Adnan Yiğit, Emekli Memur-Sen Başkanı Mehmet Meke, Genç Memur-Sen Başkanı İsmail Meltem ile Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çalışanları ve aileleri katıldı.