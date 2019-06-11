Büro Memur-Sen’den Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı’nın kaldırılmasına tepki

Büro Memur Sen Osmaniye Şube Başkanı Ebubekir Yılmaz, zabıt katiplerine kurum içi yükselme olanağı sağlayan Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı’nın kaldırılmasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Adalet Bakanlığı tarafından düzenlen Yargı Reformu Strateji taslağında yapılan düzenlemelere ilişkin Büro Memur-Sen Şube Başkanı Yılmaz, Osmaniye Adliyesi önünde, basın açıklaması yaptı. 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Yargı Reformu Stratejisi Taslağında Adalet Bakanlığında Zabıt Katiplerinin, Kurum içi Görevde Yükselme yoluyla elde edebildiği tek kariyer umudu olan Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavının kaldırılması öngörüldüğünü kaydeden Yılmaz, bunun yerine Yazı İşleri Müdürlüğünün Kariyer Meslek olarak yapılandırılması, Yazı İşleri Müdürlüğünün Görevde Yükselme usulü ile değil hukuk eğitimi almış olanların en başta sınavla girilebilen bir kariyer haline dönüştürüleceğinin ifade edildiğini söyledi. Adalet Bakanlığı personelleri olarak yapılan bu açıklamayı üzüntüyle karşıladıklarını kaydeden Ebubekir Yılmaz, “Yapılması düşünülen düzenleme ile Adliyelerde mesleki tecrübeye sahip, dosyaların tozunu yutan çalışanlarımızın emeklerinin göz ardı edilmesi, mesleki tecrübeye sahip olmayanların sınava tabi tutularak kurum dışından mahkeme birimlerine Yazı İşleri Müdürü atanması iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olacağı gibi, personel arasında çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracaktır. Açıklanan Yargı Reformu Stratejisi paketi birçok açıdan yenilik getirirken çalışanların hiç bir şeyin olmaması hakkımız olan Görevde Yükselme Sınavının elimizden alınmak istenmesi ya da Yazı İşleri Müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan Yazı İşleri Müdürlüğüne ortakçı yapılmak istenmesi Yargı Reformu Stratejisine çalınan kara bir lekedir. Yargı Reformu Paketi hazırlanırken Adalet Bakanlığımız ile birlikte Baroların ortak bir çalışma yürüttüğü kamuoyuna yansıyan açıklamalarla netlik kazanmıştır. Ülkemiz için hayati öneme sahip bir paket hazırlanırken, çalışmanın paydaşı olan biz Adliye Çalışanlarının ve Adalet Bakanlığımızda yetkili sendika olan Büro Memurları Sendikamızın görüşünün alınmaması asla kabul edilemez. Çalışanların görüşünün alınmadığı bir Yargı Reformu Paketi eksik ve sakattır.” dedi. Adalet çalışanları olarak yargı hizmetlerini yerine getirirken sorumluluklarının ağırlığının bilincinde olduklarının altını çizen Ebubekir Yılmaz açıklamasını şöyle tamamladı: “Ancak artan işyükü, fiziki şartların yetersizliği, amirlerin baskısı, mobbinge maruz kalınması, kimi zaman haksız şekilde vatandaş ve avukat şikayetlerine maruz kalınarak hakkımızda adli ve idari soruşturmanın başlatılarak cezalandırma sisteminin öngörülmesi başlıca sorunlarımız iken yukarıda ifade ettiğimiz özlük ve mali haklara ilişkin kayıplarımızın yanında bir de zabıt katibi arkadaşlarımızın Görevde Yükselme Sınavı ile Yazı İşleri Müdürü olarak atanmasına ortakçı yapılması personelde artık Adalet Bakanlığından, diğer Bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza geçme isteği ve talebinde artışa neden olacaktır. Bunun önüne geçilmek isteniyorsa derhal çalışanlarımızın mali, özlük ve kariyer hakkı kesin olarak güvence altına alınmalıdır. Adalet Çalışanları olarak haykırıyoruz, hakkımız olan Görevde Yükselme Sınavı ile elde ettiğimiz Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı ile ilgili güncelleme yapılıncaya kadar basın açıklamalarımız ve eylemlerimiz devam edecektir. Basın toplantımıza katılan siz değerli basın mensuplarımıza Adalet Hizmetlerinin yerine getirilmesinde gecesi gündüzü olmayan dosyaların tozunu yutmuş siz değerli mesai arkadaşlarımıza ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.”

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