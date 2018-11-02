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Bursa – Çanakkale gezisinden dönen öğrencilerden teşekkür88 defa okundu

kategorisinde,02 Kas 2018 - 14:17 tarihinde yayınlandı
Bursa – Çanakkale gezisinden dönen öğrencilerden teşekkür

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Gelecek Ellerinde” isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 17-21 Ekim tarihleri arasında Bursa-Çanakkale gezisine giden öğrencilerin bir gurubu, Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler. Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da yer aldı. Gezi izlenimlerini Vali Ömer Faruk Coşkun ile paylaşan öğrenciler, başta Vali Coşkun olmak üzere Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve gezinin düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkürlerini sundular. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, gençlerin özellikle Çanakkale gibi tarihimiz açısından önemli bir kenti ziyaret etmiş olmalarından memnuniyet duyduğunu söyledi. Ziyaret sonunda Vali Coşkun, öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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