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Büyükler Yarıştı ,Küçükler Alkışladı..54 defa okundu

kategorisinde,22 Eki 2018 - 17:08 tarihinde yayınlandı
Büyükler Yarıştı ,Küçükler Alkışladı..

Hassa Akbez İlkokulu nda eğitime “Merhaba” etkinliği gerçekleştirildi. Yapılan etkinlikte, büyükler ve öğrenciler doyasıya eğlendi.

Okul velilerinin ve Hassa Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen eğitime Merhaba etkinliğinde;

Büyük kazanlarda aşure ve yöresel yemekler yapıldı.  Öğretmenler tarafından öğrencilere ve velilere aşure ikram edildi.

Geleneksel Türk Tiyatrosunun örneklerinin icra edildiği eğlence programında öğrenciler ve veliler doyasıya eğlendi.

Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel ve protokol üyelerinin de katıldığı  halat çekme yarışması geceye renk kattı.Çocukların tezahüratı altında geçen yarışma seyircilerden büyük alkış aldı.

Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel etkinlikte yaptığı konuşmada;

“Aydınlık geleceğimizin temsilcileriyle beraber olmak,onların heyecanlarına ortak olmak istedik.Bizlerde bu heyacanı yaşayalım dedik.Çocuklarımızın yüzlerindeki gülücükler,bizim aydınlık geleceğimizin müjdecisidir.Allah’ım dünyadaki bütün mazlum milletlerin de çocuklarını güldürsün” dedi.

Suriyeli çocukların da eğitim gördüğü okulun veli ve  öğrencileri, program sonuna kadar alanı terk etmeyip,gönüllerince eğlendiler.

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