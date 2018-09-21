 Maltepe Escort pendik escort manavgat escort maltepekres.org maltepeelektrikariza.com kartal escort alanya escort kadikoy escort
MENÜ
Bugün: 22 EYLÜL 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 97.988
DOLAR 6,2933
EURO 7,3945
ALTIN 242,83
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Çalışma performansı yüksek olan antrenörlere ödül262 defa okundu

kategorisinde,21 Eyl 2018 - 16:25 tarihinde yayınlandı
Çalışma performansı yüksek olan antrenörlere ödül

Osmaniye  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, dönem içerisinde çalışma performansı yüksek olan antrenörleri ödüllendirdi. Ağustos ve eylül ayı antrenör değerlendirme ve koordinasyon toplantısı İl Müdürü Mustafa Loğoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda ki programa Spor Şube Müdürü ve Spor il müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, antrenörlere branşlarla ilgili çalışma programları ile İl müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri, ulusal ve uluslararası dereceler, gösterilen genel durum ve başarı değerlendirmesi ile ilgili konuların üzerinde duruldu. İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Osmaniye’de sporu her branşta zirveye taşımak için yapılacak gerekli çalışma, program ve ihtiyaçların belirlenmesi, sporu tabana yayacak uzun vadeli plân ve özel programlar ile sporun geliştirilerek yaygınlaştırılması ve sporun aktif bir yaşam tarzı haline getirilmesi gibi konularda antrenörler ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Yapılan toplantı sonunda dönem içerisinde çalışma performansı yüksek olan antrenörler Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tarafından ödüllendirildi. Müdür Loğoğlu, antrenörlere başarılar diledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ