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Çalıştırmak istediği traktörden düşüp altında kalan sürücü öldü873 defa okundu

kategorisinde,05 Eyl 2018 - 17:24 tarihinde yayınlandı
Çalıştırmak istediği traktörden düşüp altında kalan sürücü öldü

Osmaniye’de çalıştırmak istediği traktörden dengesini kaybederek düşüp, üzerinden aracın arka lastiği geçen sürücü Kemal Tülüce (67) yaşamını kaybetti. Olay saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Kazmaca Köyü’nde meydana geldi. Evinin önündeki traktörü çalıştırmak isteyen Tülüce, iddiaya göre aracın hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Sol arka lastiğin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralan Kemal Tülüce, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince şehir merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tülüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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