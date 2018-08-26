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Candan’dan Kuşadası Halkına Müjde: ”Artık Daha Sık Görüşeceğiz”174 defa okundu

kategorisinde,26 Ağu 2018 - 12:52 tarihinde yayınlandı
Candan’dan Kuşadası Halkına Müjde: ”Artık Daha Sık Görüşeceğiz”

Şarkıları ile milyonları peşinden sürükleyen Candan Erçetin Kerki ve Solfej tarafından düzenlenen yaz konserleri kapsamında Kuşadası Amfi Tiyatro’da sahne aldı.Konser öncesinde giriş kapısında uzun kuyruklar oluşturan Erçetin hayranları, saatler önce geldikleri Kuşadası Amfi Tiyatroyu tıklım tıklım doldurdular.

Performansının yanı sıra yıllara meydan okuyan güzelliği ile de herkesi büyülemeyi başaran Candan Erçetin, dillere dolanan şarkıları ile de kendisini dinlemeye gelen misafirlerine tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekti. İki farklı kıyafetle çıktığı Kuşadası Amfi Tiyatro konserinin sonlarına doğru Balkan ezgileri ile coşkuyu ikiye katlayan Erçetin, ”Efes kazılarında çalışırken beş-altı yılım Kuşadası’nda geçti. Harika günlerdi… O güler bugünlere Kuşadası çok değişmiş ve gelişmiş. Bu yıl ilk ancak bundan sonra devamını getirip Kuşadası’nda bol bol sahne alacağım.”diyerek müzikseverlere müjde vermeyi de ihmal etmedi.

 

Özellikle duygusal parçalarında seyircisiyle tam anlamıyla bütünleşen Candan Erçetin, performansı sırasında güler yüzlü ve sempati tavırları ile gönülleri de fethetmeyi başardı.

Yaklaşık iki buçuk saat kaldığı Kuşadası Amfi Tiyatro Sahnesinden alkışlar arasında inen Candan Erçetin, ayakkabı ile çıktığı sahneden yalın ayak inerek geleneği bozmadı.

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