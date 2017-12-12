HaberTürk TV’nin programı ‘Öteki Gündem’in sunucusu Cansu Canan Özgen, Türklerin serüvenini Osmaniye’de anlattı. 7’den 77’ye her yaştan insana televizyon ekranları aracılığı ile tarihi sevdiren Cansu Canan, Osmaniye Belediyesi 2. Kitap Fuarı kapsamında Osmaniye’de sevenleri ile buluştu.

Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda güncel konulara da yer veren Özgen, Türklerin Serüveni isimli yeni kitabında Türkiye’nin çok önemli tarihçileri ile çalıştığını söyledi. Bu kitabı herkesin okumasını önemle rica ettiğini dile getiren Cansu Canan Özgen, bu kitabında Orta Asya’nın bozkırlarından Avrupa’nın kapılarına, Hunlar’dan Osmanlı’ya, Fatih’ten Atatürk’e Türk tarihinin önemli çağları, imparatorlukları ve komutanları tek tek anlatıldığını söyledi.

Akıcı anlatımı ve sempatik hareketleri ile kendisine bir kez daha hayran bırakan Cansu Canan, gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti. İmza ise saatlerce sürdü.

Programın sonunda ise Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Teke ve MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Yücel, Özgen’e yerfıstığı ve Karatepe Kilimi hediye ettiler

Paylaş