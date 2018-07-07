Çapar, görevden alındı

İyi Parti Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar partisinin genel merkezi tarafından görevinden alındı.

Alınan bilgiye göre, Genel başkanlık makamınca tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilen İP Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar, 2018/2 sayılı kararı ile görevden uzaklaştırıldı.

İP tüzüğünün 78. maddesinin dördüncü fıkrası “Disiplin Kurulu tarafından tedbir talebi onaylanan kişi partideki görevinden derhal uzaklaştırılır” hükmünün yer aldığı kaydedildi.

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