Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde bir otomobil sürücü çarptığı yavru köpeğin üzerinden geçip kaçtı. Acılar içinde bağıran köpeğe, çevredeki vatandaşlar sahip çıkarak, başka bir aracın ezmesinden kurtardılar. Olay akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde merkezinde meydana geldi. Göçmenler Mahallesi istikametinden çarlı yönüne giden ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yavru bir köpeğin üzerinden geçti. Köpek çarpmanın etkisiyle acılar içinde bağırırken, araç sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin acı bir şekilde bağırmasını duyan vatandaşlar, başka bir aracın çarpmaması için uğraş verdi. Öte yandan yaralı yavru köpeğin annesi olduğu düşünülen başka bir köpeğin ise yavru köpekle bir süre ilgilendiği, yardım etmek istediği gözlendi. Yoldan geçen araç sürücülerini uyaran çevredeki vatandaşlar yaralı hayvanı alarak kaldırım kenarına bıraktı. Bir başka vatandaş ise yavru köpeğe süt ve ekmek verdi. Köpeğin tedavisi için nereden yardım isteyeceklerini bilemeyen vatandaşlar, 153 beyaz masadan yardım istedikleri ancak bir sonuç alamadıkları belirtildi. Kaderine terk edilen yavru köpeğin akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor. Vatandaşlar sokaklarda köpeklerin yoğun olarak gezdiğini, bu tür vakalarla zaman zaman karşılaştıklarını ve yaralanma olaylarında konuya yetkililerin müdahale etmesini beklediklerini söylediler.

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