ÇATAK ile Osmaniye’ye 567 Bin 507 lira para girişi olacak

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 2018 yılında Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programı’ndan, 5 bin 803 dekar karşılığında kente 567 Bin 507 lira para girişi olacağını söyledi. Merkez ilçe, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinden ÇATAK Programına müracaatlar 12 şubat – 3 ağustos tarihleri arasında alınmaya başlanmış ve üreticilerin müracaatta bulundukları alanlar ve uygulama kategorileri, İl ve İlçe Müdürlüklerindeki Çatak Uygulama Birimleri denetimleri altında yerine getirerek çalışmaları tamamlandı. Bu bağlamda, Çatak Uygulama Komisyonunun örnekleme denetimlerinin ardından İl Çatak Uygulama Komisyonu, İl Müdürü İbrahim Sağlam başkanlığında toplanarak, 2018 yılı dördüncü Komisyon toplantısını gerçekleştirdi. İbrahim Sağlam, 2018 yılında çatak programına müracaat eden 2’nci kategoriden 22 üretici, 3. Kategoriden 25 üretici olmak üzere toplamda 47 üreticinin müracaatının kabul edilerek 1 milyon 768 bin dekar alanda çalışmalar tamamlandıktan sonra veri girişlerinin yapıldığını belirtti. Müdür Sağlam, programdan 2016-2017 ve 2018 yıllarında müracaat eden 2’nci kategoriden 114 üretici 2 bin 879 dekar alana başvurduğunu, 3’üncü kategoriden 90 üreticinin ise 2 bin 924 dekar alana başvurduğunu ve toplamda 204 üreticinin 5 bin 803 dekar alana başvurusu olup, 2018 yılında Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programından kente 5 bin 803 dekar alan karşılığı 567 bin 507 lira para girişi olacağını söyledi. ÇATAK Programı İl Koordinatörü Tekniker Resul Dağsever, çalışmalarla ilgili bir sunum yaparak, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgi verdi. Toplantının ardından alınan komisyon kararlarını ve ilçeler bazında hazırlanan çatak ödeme icmallerinin imzalanmasına müteakip İl Müdürü İbrahim Sağlam, emeği geçenlere teşekkür ederek, 2019 yılında daha verimli bir çalışma olması temennisinde bulundu.

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