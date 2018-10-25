Çay ve kahve tüketimini azalt, bel ağrılarından kurtul

OSMANİYE Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Yusuf Emrah Gergin, mekanik nedenlere bağlı bel ağrılarından korunmak için, ayakta uzun süre durmaktan kaçınılması, çay ve kahve tüketiminin azaltılması önerisinde bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı Osmaniye Devlet Hastanesi Eğitim Birimi tarafından farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında eğitim birimi personelleri tarafından Beyin Cerrahi Servisi ve Kalp Damar Cerrahisi Servisindeki hastalar ziyaret edilerek bel sağlığı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, farkındalık etkinlikleri kapsamında; Osmaniye Devlet Hastanesinde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Yusuf Emrah Gergin tarafından personele yönelik eğitim çalışması yapıldı. Op.Dr.Yusuf Emrah Gergin, bel ağrısının, oldukça sık görülen, yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra doğrudan tanı ve tedavi giderleri ve dolaylı yani iş gücü kaybı gibi ekonomik kayıplar nedeni ile topluma maliyeti yüksek önemli bir sağlık sorunu olduğuna değindi. Ayrıca eğitimde bel ağrısının tarihçesi, belirtileri, tedavi yöntemleri ve bel ağrısından korunma yolları ve cerrahi müdahale hakkında personel bilgilendirildi. Op.Dr. Gergin, vatandaşlara bel ağrısı ile ilgili şu şekilde önerilerde bulundu: “Mekanik nedenlere bağlı bel ağrılarından korunmak için önerilerimiz, her gün düzenli olarak bel ve karın kaslarını güçlendirici egzersizler yapın. Gerekli durumlarda ağır nesneleri; beli dik pozisyonda tutup, dizleri bükerek çömelip, ağırlığı kollara ve bacaklara vererek kaldırınız. Ayakta uzun süre durmaktan kaçınınız. Çay ve kahve tüketimini azaltınız. Stresle başa çıkma yöntemleri geliştiriniz. İşiniz gereği oturuyorsanız, yarım saatte bir ayağa kalkıp vücudunuzu esnetiniz. Yürüyüş ve yüzme bel ağrısını önlemede uygun sporlardır. Farklı sporlarla uğraşanların spora başlamadan önce ısınma ve sonrasında da esneme egzersizlerini yapmaları sakatlıkların önlenmesinde önemlidir. Kilo vermek bel ağrısı riskini azaltır şeklinde önerilerde bulunulmuştur.Bel Sağlığı kaliteli yaşam göstergesinin temelini oluşturmaktadır.

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