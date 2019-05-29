ÇÇB’de Yeni Başkan Kadir Kara

Çukurova Belediyeler Birliği’nin (ÇBB) olağan genel kurul toplantısında, tek aday olan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, seçime katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeni başkan seçildi. Osmaniye’de bir ilke imza atarak üçüncü defa Osmaniye Belediye Başkanlığına, ardından Osmaniye Katı Atık Bertaraf ve Altyapı Hizmetleri Mahalli İdareler Birliği Başkanlığına ve son olarak Çukurova Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Kadir Kara, “Çukurova Belediyeler Birliğinin amacı bağlı bulunan yerel yönetimlere eğitim, iş birliği, dayanışma, faaliyetlerinin ve organizasyonlarının ülke içerisi ve dışında tanıtılmasına ve bilgi edinilmesi konusunda öncü, yol gösterici olmak ve her alanda destek olmaktır. Bundan sonraki süreçte sizlerin de verdiği destekle bu görevi layıkıyla yürüteceğiz. Bugüne kadar emek sarf etmiş değerli birlik başkanlarına ve meclis üyelerine şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Başkan Kara, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ÇBB Eski Başkanı Hüseyin Sözlü’ye çiçek takdim ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Kısa bir konuşma yapan Hüseyin Sözlü, yeni seçilen Başkan Kadir Kara’ya teşekkür ederek Çukurova Belediyeler Birliğinin faaliyetleri ve etkinlikleri ile Türkiye’deki en etkin birlik olduğunu söyledi. Sözlü, “Çukurova Belediyeler Birliğine seçilen değerli Başkanımız Kadir Kara, bölgenin seçilmişler içerisindeki en kıdemli başkanıdır. Kendisini ve yönetimini tebrik ediyor başarılar diliyorum.” diye konuştu. Adana Anemon Otel’de gerçekleştirilen Çukurova Belediyeler Birliği 2019 yılı mayıs ayı olağan genel kurul toplantısında daha sonra Genel kurulda Birlik Meclis Başkan Vekilleri, Meclis Katip Üyeleri, Birlik Encümeni, Plan ve Bütçe Komisyonu, Denetim Komisyonu, Eğitim ve Araştırma Komisyonu’nda görev alacak üyelerin seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda Çukurova Belediyeler Birliği Birinci Başkan Vekilliğine Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut Tat, ikinci başkan vekilliğine Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Karaoğlu,Encümen üyeliklerine ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay seçildile

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