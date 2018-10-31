ÇDSO Oda Orkestrasından Osmaniye Konseri

Osmaniye Tabip Odası organizasyonunda, Cumhuriyet Haftası Kutlamaları kapsamında, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Adana Oda Orkestrası tarafından konser verildi. Cebelibereket Kültür Merkezinde düzenlenen konser, katılımcılar tarafından beğeni aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konserde orkestra ekibi, birbirinden güzel eserlerle salonda bulunanlara müzik ziyafeti çekti. Konserde, Mozart, Brahms, Türk halk ezgileri, Atatürk’ün sevdiği türkülerden, yemen türküsü, bülbülüm altın kafeste, İzmir marşı ve Onuncu yıl marşı gibi eserleri seslendirildi. Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, konser sonrasında yaptığı açıklamada, etkinliklerine katılanlara teşekkür etti. Asu Kaya Gedik, “Gazi Mustafa Kemal’e, İsmet Paşa’ya, Mareşal Fevzi Çakmak’a, Kazım Karabekir Paşa’ya ve Cumhuriyet tarihimizin tüm şehit ve gazilerimize rahmet, minnet ve şükran ile Cumhuriyeti kutluyoruz. Bireysel özgürlüğün, çağdaş toplumun temellerini kuran ve sürdüren Cumhuriyetimizin 95’inci yılını kıvançla kutluyoruz. 95 yıldır Cumhuriyet yürüyüşünü hiç durmadan devam ettiren Türk Milleti bilim, sanat ve kültür ile çağdaş, uygar toplum hedefine ilerleyecektir. Devraldığımız bu onurlu mirası, nesillere emanet etmek en temel vazifemizdir. Bu vazifeyi idrakle, Osmaniye Tabip Odası hekimleri bu özel bayramı Osmaniyelilerle Adana Oda Orkestrası eşliğinde kutlamıştır. Programımıza katılan değerli protokol üyelerine ve Osmaniyelilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca bu konsere katkı vererek Abdurrahman Keskiner Lisesinden onlarca öğrencinin klasik müziğe eşlik etmesini sağlayan Sayın Suat Mart, Hasan Savaş Günay, Kevser Davarcı, Şahinur Davarcı ve Davarcı Arçelik ailesi, MG Grup İnşaat, İsmail Alicik ve Recai Alibekiroğlu’na ayrıca teşekkür ederiz.” dedi. Başkan Gedik, Tabip Odası olarak etkinliklere devam edeceklerini kaydetti. Etkinliğe Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İl Sağlık İl Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE