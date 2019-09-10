Celal Çenet’i kaybettik

Osmaniye’nin yakından tanıdığı, tanınmış Çenet Sülalesini bir ferdi olan Celal Çenet kendine ait araçla ailesi ile Antalya’ya seyir halindeyken Anamur yakınlarında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Trafik kazasında araç sürücüsü Celal Çenet yaşamını yitirirken, eşi ve çocukları hafif yaralı olarak kurtuldu.
Celal Çenet’in genç yaşta ölümü Osmaniye’de büyük üzüntü yarattı.
Celal Çenet’i kaybettik1146 defa okundu
Son Dakika kategorisinde,10 Eyl 2019 - 20:13 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’nin yakından tanıdığı, tanınmış Çenet Sülalesini bir ferdi olan Celal Çenet kendine ait araçla ailesi ile Antalya’ya seyir halindeyken Anamur yakınlarında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Haber Editörü : basak Tüm Yazıları
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