MENÜ
Bugün: 11 EYLÜL 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
--
BIST 101.213
DOLAR 5,7673
EURO 6,3777
ALTIN 276,32
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Celal Çenet’i kaybettik1146 defa okundu

kategorisinde,10 Eyl 2019 - 20:13 tarihinde yayınlandı
Celal Çenet’i kaybettik

Osmaniye’nin yakından tanıdığı, tanınmış Çenet Sülalesini bir ferdi olan Celal Çenet kendine ait araçla ailesi ile Antalya’ya seyir halindeyken Anamur yakınlarında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Trafik kazasında araç sürücüsü Celal Çenet yaşamını yitirirken, eşi ve çocukları hafif yaralı olarak kurtuldu.
Celal Çenet’in genç yaşta ölümü Osmaniye’de büyük üzüntü yarattı.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ

istanbul escort nizip escort

istanbul escort

instagram takipçi

instagram takipçi hilesi