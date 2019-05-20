Cemaatle namaz kılan 40 öğrenci ödüllendirildi

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesindeki Göçmenler Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığının “Cami-Gençlik Buluşması Projesi” kapsamında, devamlı olarak cemaatle namaz kılan 40 öğrenci, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Geçlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ödüllendirildi. Bisikletler, cep telefonları, tablet, akıllı saatler, paten, kıyafet ve benzeri çeşitli hediyelerle ödüllendirilen öğrenciler, daha sonra camide hep birlikte iftar yaptılar. Göçmenler Camii İmam-Hatibi Hacı Ahmet Rauf Atalay; “Görev yaptığım Toprakkale ilçesi Göçmenler Camii’nde geçtiğimiz Eylül ayından itibaren gençlerimizi camiye cemaate alıştırmak için Diyanet İşleri Başkanlığımızın Cami-Gençlik Buluşması projesini Camimizde uygulamaya koyduk. Haftalık buluşma şeklinde başlayan projemiz zamanla 5 vakit cemaate devam ve kahvaltılı sabah namazı buluşmalarıyla devam etti. Sömestri tatilinde ise “Haydi Çocuklar Camiye” projesini gerçekleştirdik. 75 örgencimizi proje kapsamında ödüllendirdik. Sömestri sonrası ise hemen “Cami-Gençlik Buluşuyor” projemizi devreye koyduk. Projeyle birlikte Dua ezberleyerek ve 5 vakit Cemaate devam ederek puan kazanan gençlerimiz Aile bireylerinden birini (Baba-Anne-Ağabey ve benzerlerinden, beraberlerinde cemaate getirerek ekstra puan kazandılar. Bu sayede bir çok kişi hem namaza başladı hem de cemaate alıştı elhamdülillah.” dedi. Atalay, “19 Mayıs Gençlik Bayramında ise Gençlerimize çifte bayram yaşatalım ve devamlılık sağlayan 40 civarı gencimizi ödüllendirelim istedik. Gençlerimizi; bisikletler, cep telefonları, tablet, akıllı saatler, paten, kıyafet ve benzeri çeşitli hediyelerle ödüllendirdik. Mübarek Ramazan gününde sevindirmeye çalıştık. Tören sonrası ise gençlerimizle beraber Camimizde İftar yaptık. Şehitlerimize ve tüm geçmişlerimize dualar ettik. Rabbim gençlerimizin ödüllendirilmesi hususunda bizden desteğini esirgemeyen tüm hayır sahiplerinin Hayırlarını kabul eylesin. Bizleri de razı olduğu işlere hizmetçi eylesin inşallah.” diye konuştu.

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