Cevdetiye Belediye Başkanı Gök’ün Hizmetleri Göz Dolduruyor

Cevdetiye Belediye Başkanı İbrahim Gök göreve başladığı günden bu yana yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor. 14 Mayıs 2017 günü kanser tedavisi gördüğü Adana Balcalı Hastanesi’nde yaşamını yitiren Başkan İlhami Önal’ın yerine seçilen Belediye Başkanı İbrahim Gök, “Cevdetiye halkının en iyi hizmeti almasını istiyoruz” sloganıyla başladığı görevinde bugüne kadar pek çok alanda hizmete imza attı.

İlk işlerinden biri, Cevdetiye Beldesi’ndeki çarpık ve plansız yapılaşma sonucu ulaşım sıkıntısına neden olan çıkmaz sokakların açılması yönünde çalışma başlatmak olan Başkan Gök, ulaşım sorunlarını çözmek için ilk olarak Karataş Mahallesi’nden çalışmalara başladıklarını söyledi. Yeni imar planına göre kapalı olan yolların açıldığını belirten Başkan İbrahim Gök, ayrıca kasaba içerisinden geçen anayolda da tadilat çalışması yapıldığını ifade etti.

Ayrıca Belde’de sulama suyu sorunu olduğunu belirten Belediye Başkanı Gök, kapalı sistem sulama suyu projesini hayata geçirdiklerini; Cumhuriyet ve Karataş mahallelerinde çalışmalarında sona gelindiğini, diğer iki mahallede ise çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Gök, vatandaşların daha önce bahçelerini içme sularını kullanarak suladıklarını, bu sistem sayesinde Beldenin en önemli sorunlarından biri olan sulama suyu sıkıntısının ortadan kalkacağını aynı zamanda su tasarrufu sağlandığını kaydetti.

Cevdetiye Beldesine yapacakları en önemli hizmetlerden birinin de Beldenin, burada yaşayan vatandaşlar için daha temiz ve daha yaşanılabilir bir çevreye kavuşturulması olduğunu kaydeden Başkan Gök, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Cevdetiye Belde Belediyesi’ne itfaiye aracı ve çöp kamyonu hibe edildiğini, bu araçlarınyaptıkları hizmetlere önemli bir katkı sağladığını ayrıcaBelediye’nin araç filosuna yine hibe yoluyla bir kepçe ve bir kamyon katıldığını da ifade etti.Beldenin temizliği ve güzelleştirilmesi konusunda yaptıkları bir diğer çalışmanın da kaldırımların yabani otlardan arındırılması, mezarlıkların temizlenmesi, park ve bahçelerdeki peyzaj alanlarının çiçeklendirilmesi olduğunu belirten Başkan Gökyaz aylarında haşere mücadelesinin yapıldığını da ifade ederek, “Beldede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam koşullarının en iyi düzeyde olmasına gayret ediyoruz” diye konuştu.

Cevdetiye’de altyapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal etkinliklere de önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı İbrahim Gök, MHP Belde Kadın Kolları ile birlikte düzenledikleri Anneler Günü etkinliğinde Cevdetiyeli hanımların gönüllerince eğlendiğini ifade ederek, bu tür sosyal etkinliklere de devam edeceklerini kaydetti.