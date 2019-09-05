Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yeni hizmet binasında

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni binasında hizmet vermeye başlayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İl Müdürü Ertuğrul Kılıçkıran, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Coşkun, ilk olarak hizmet binasında incelemelerde bulundu. Yeni hizmet binası hakkında bilgi veren İl Müdürü Ertuğrul Kılıçkıran, arsa alanının 10 Bin metrekare, bina oturum alanının ise 1550 metrekare olduğunu ifade ederek hizmet binasının bodrum artı zemin artı 3 kattan oluştuğunu kaydetti. Ziyaretinin devamında İl Müdürü Kılıçkıran’dan Müdürlüğün çalışmaları hakkında da bilgi alan Vali Coşkun, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz yeni binasında vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. İlimize hayırlı olmasını, güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. ”dedi. Vali Ömer Faruk Coşkun, aldığı bilgilerin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyerek ziyaretine son verdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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