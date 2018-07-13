Ceyhan havzası taşkın yönetim planı hazırlandı

Ceyhan Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi’nin kapanış toplantısı Osmaniye’de gerçekleştirdi. Projenin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana illerinin bir kısmını kapsamakta olduğu kaydedildi. Royalton Oteldeki, İlgili Bakanlık, Kurum ve Kuruluşların katıldığı toplantıda Ceyhan Havzası Taşkın Yönetim Planı konusunda yapılmış olan çalışmalar paylaşıldı. 2018/1 Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti Toplantısının da yapıldığı programa Vali Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Recep Karagözler, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve temsilcileri, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti üyeleri katıldı. Toplantının devamında Ceyhan Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi tanıtım filmi sunuldu. Su Pek Proje ve Müşavirlik Şirketi Genel Müdürü Gürdal Kırmızıoğlu açılış konuşmasını yaptı. Çalışmalara başladıkları 7 Aralık 2015 tarihinden bu yana Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile beraber tüm havzayı karış karış gezerek saha çalışmaları, veri toplama, ilgili devlet kurumlarından ve yerel halktan bilgi edinme gibi çalışmalar yaptıklarını belirten Kırmızıoğlu, bu sürecin sonunda Taşkın Risk Yönetimi Planını ortaya koyduklarını söyledi. Daha sonra konuşan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş ise su kaynağının sınırsız olduğu gibi yanlış bir algı olduğunun altını çizerek, bu nedenle su kaynaklarının, havza bazında akılcı ve bilimsel yöntemlerle çok iyi yönetilmesi gerektiğini söyledi. Akbaş, sözlerinin devamında bu konuda yapılan çalışmalar ile detaylı bilgi verdi. Vali Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde yağış rejimlerinde görülen düzensizliklerden kaynaklanan taşkınların gerçekleştiğini ifade ederek “Bilindiği üzere taşkınlarla ilgili olarak Taşkın Yönetim Planı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün uhdesinde gerçekleştirilmiş bulunuyor. Bundan sonraki süreçte bu planın kâğıt üzerinde kalmaması için tüm paydaşlarımızın üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir, paydaşlarımızdan beklentimiz bu yöndedir. Bundan sonraki süreçte paydaşlarımız ile birlikte el birliği ile yönetim planının uygulanmasını ve izlenmesini gerçekleştireceğiz. Ceyhan Havzası Taşkın Yönetim Planı’nın hazırlanmasında emeği ve katkısı olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Toplantı, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi Başmühendisi Ayşe Aydın Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti’nin bir önceki Toplantısı’nda alınan kararlar ile Ceyhan Havzasında yer alan Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının raporlarının değerlendirildiği bir sunum yaptı. Toplantının devamında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Satuk Buğra Fındık “Taşkın Yönetim Çalışmaları”, DHI Türkiye Genel Müdürü Dr. Serdar Sürer “Ceyhan Havzası Taşkın Yönetim Planı” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler. Vali Coşkun, toplantı sonunda, katılım ve katkılarından dolayı herkese teşekkür etti.

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