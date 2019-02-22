Ceyhan Nehri kıyısına 50 bambu fidanı dikildi

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen 50 bambu fidanı, Ceyhan Nehri Kıyısındaki alanlara ekildi. Kamışgiller familyasına üye olan bambu ağacının, sıcak iklimlerde yetişen ve mobilyadan bastona kadar farklı pek çok eşyanın yapımında kullanılabilen özel ve doğa dostu bir bitki türü olduğunu belirten İl Müdürü İbrahim Sağlam, fidan dikimlerinin deneme amaçlı söyledi. Tarsus Orman Fidanlığından temin edilen Bambu fidanlarının Ceyhan Nehri kıyısında bulunan Yeniköy, Kumarlı, Değirmen ocağı ve Hemite Köyü hattındaki sazlık ve kamışlık alanlara dikiminin yapıldığını aktaran Sağlam, “Amacımız, vatandaşlarımızın bu bitkiyi daha yakından tanıması ve ileriki dönemde ekonomik getirisinden faydalanabilmeleridir. Bambu kâğıt, tekstil, eşya yapımı ve inşaat gibi birçok alanda kullanılan dayanıklı bir kamış türüdür. İlk etapta deneme amaçlı 50 bambu fidanının dikimini gerçekleştirdik. Fidanların yetişmesi durumunda bu sayıyı arttırmayı planlıyoruz.” dedi.

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