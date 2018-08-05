Cezaevi firarisi, saklandığı mısır tarlasında DRONE ile yakaladı

Osmaniye’de, değişik mahkemelerce hakkında 27 ayrı suçtan arama kararı olan ve kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 29 yaşındaki Erdal K., polis uygulama noktasından kaçarak saklandığı mısır tarlası içerisinde ‘Drone’ ile havadan yer tespiti yapılarak yakalandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yapılan bir ihbar sonrası harekete geçerek, Kırıkhan Cezaevinden firar eden ve 2,5 aydır aranan suç makinesi şüpheli Erdal A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

BÖLGE DRONE İLE HAVADAN TARANDI

Bu sırada, Toprakkale ilçesindeki polis uygulama noktasını görerek otomobili ile kaçmaya başlayan şahıs takibe alındı. Kısa süreli kovalamaca sonrasında, aracından inerek yol kenarındaki mısır tarlasına giren şüpheli izini kaybettirmeye çalıştı. Tarlanın geniş bir alanda olması nedeni ile ekipler DRONE yardımı ile bölgeyi havadan taradı. Yapılan takip ve inceleme sonrası yeri belirlenen şüpheli Erdal K. saklandığı çalılığın içinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE