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Cezaevinde intihar girişimi43 defa okundu

kategorisinde,07 Haz 2018 - 22:52 tarihinde yayınlandı

Osmaniye’de Cezaevi’nde kalan bir mahkum, çok miktarda ilaç içerek intihara kalkıştı.”Nitelikli cinsel istismar” suçundan hükümlü olan H.R.K. (43) girmiş olduğu ruhi bunalım sonucu, T Tipi Kapalı Cezaevinde kaldığı koğuşta bulunan haplardan içerek ölmek istedi. İnfaz koruma memurları tarafından durumu fark edilen H.R.K. hemen 112 Acil Servis Ambulansı ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne ardından, arından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü, olayla ilgili olarak ise Cezaevi Savcılığı’nca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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