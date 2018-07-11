Cezaevinde uyuşturucu bulundu

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapılan aramada ‘Amfetamin’ uyuşturucu madde ele geçirildi. Büyük Tüysüz Beldesi Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli İnfaz Koruma Memurunun beyanı üzerine koğuşlarda arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 2 gram amfetamin uyuşturucu madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda hükümlü 22 yaşındaki M.Ö.’nün yaptırılan idrar tahlilinde madde kullandığı tespit edildi. Şüpheli M.Ö. ifadesi alınarak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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