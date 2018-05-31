Cezaevindeki hükümlülere ‘Coğrafi İşaretler’ eğitimi

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlülere yönelik ‘Coğrafi İşaretler’ eğitimi düzenlendi. Türkiye’de ilk defa bir ceza evinde gerçekleştirilmiş olan coğrafi işaret eğitimi ve farkındalık programına, Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sait Çenet, Borsa Genel Sekreteri Süleyman Börklü, Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hatemi Sevinç, Coğrafi işaretler danışmanı Özener Patent Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener ve konuyla ilgili yetkililer katıldı. Program kapsamında; Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumun’da bulunan hükümlüler, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında coğrafi işaret konusu anlatılarak bilgilendirme yapıldı. Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sait Çenet, konuşmasında, Osmaniye Yer Fıstığının İl ile özdeşmiş bir tarım ürünü olduğunu belirterek, “2002 yılında ‘Osmaniye Yer Fıstığı’ ibareli coğrafi işaretimiz, Osmaniye Ticaret Borsası tarafından tescili alınarak menşe işareti ile ülkemizde koruması sağlanmış, ardından denetimleri gerçekleştirilmiştir.Denetim sürecinden sonra fıstığımız dikkatleri üzerine çekmiştir. Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun İşyurdu Kuruyemiş, kavurma ve paketleme atölyesinde olan hükümlülere, kavurmasını, paketlemesini ve satışını yapmış oldukları ürünün coğrafi işaret ile korunan Osmaniye Yer Fıstığı ile ilgili coğrafi işaretin önemini anlatmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tescilli Coğrafi İşretli Osmaniye Yer Fıstığı’nın ne kadar özel bir ürün olduğunu ve ülke ekonomisi ile Osmaniye İlimiz için ayrı bir yere sahip olduğu da anlatılmıştır.” dedi Özener Patent Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener ise “Hükümlülerimize, coğrafi işaretli ürünümüzün, şartnameye uygun olarak üretim yapan gerçek üreticilerin korunması, gerçek değerinde satışa sunulması, buna bağlı olarak coğrafi işaretlerin marka değerinin saptanması, bilinçli tüketici profilinin oluşturulması, orijinalinden uzak olan coğrafi işaretin isminin neden kullanılmaması gerektiğini, amblem kullanımını, pazarlama sürecini ve örnek çalışmalar ile üreticilerin bir araya gelerek oluşturmuş oldukları birliğin önemi anlatıldı. Fikri ve Sınai haklar kapsamında Türkiye’de ilk defa bir ceza evinde gerçekleştirilmiş olan coğrafi işaret eğitimi ve farkındalık programında Özener Patent ailesi olarak yer almış olmaktan onur duymaktayız. Bu güzel çalışmanın diğer kurumlarımıza da örnek teşkil edeceğini ümit ediyorum.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE