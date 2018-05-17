Cezaevine ziyarete gitti, tutuklandı

Adana’dan Osmaniye’ye gelerek cezaevinde yatan bir yakınını ziyaret eden 34 yaşındaki A.K., Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak aynı cezaevine konuldu. 16 Mayıs günü Toprakkale T Tipi Kapalı Cezaevinde Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçundan tutuklu olarak bulu 49 yaşındaki A.K.’nın ziyarete gelen A.K.’nın yapılan UYAP sorgusunda Mersin Ağır Ceza Mahkemesi tarafından arandığının tespit edildi. Olay ile ilgili Osmaniye Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgisi doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak aynı cezaevine konuldu.

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