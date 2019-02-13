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Cezalarını ağaç bakımı yaparak tamamlayacaklar - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Cezalarını ağaç bakımı yaparak tamamlayacaklar231 defa okundu

kategorisinde,13 Şub 2019 - 16:45 tarihinde yayınlandı
Cezalarını ağaç bakımı yaparak tamamlayacaklar

Osmaniye’de, çeşitli suçlardan hapis cezası alan ve cezalarının bir kısmını çektikten sonra kalan kısmını kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılmasına karar verilen kişiler, imzalanan protokol gereği Korkut Ata Üniversitesi’nde ağaç bakımı yaparak tamamlayacak. Bu kapsamda, OKÜ ile Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında “Ağaç Bakım Faaliyetlerinin Düzenlemesine Dair İşbirliği Protokolü” imzalandı. İşbirliği protokolü sayesinde, Osmaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından işgücü temini sağlanıp, faaliyetin işbirliği içerisinde yürütülmesi için 1 koordinatör personel görevlendirip denetim ve gözetim amaçlı yeterli sayıda Denetimlı Serbestlik personeli görevlendirecek. Yine protokol kapsamında üniversitenin ağaç bakım faaliyetlerinin yapılacağı alanlar belirlenip, bu faaliyetler esnasında kullanılacak malzemeler temin edilip ulaşım ihtiyacı karşılanacak. Osmaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü adına Cumhuriyet Savcısı Hami Can ile OKÜ adına Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç’ın imzaladığı Ağaç Bakım Faaliyetlerinin düzenlemesine dair işbirliği protokolü 31 aralık 2019 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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