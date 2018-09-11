Cezası kesinleşmiş FETÖ şüphelisi yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.Ç. (53) jandarmanın yol uygulaması sırasında yakalandı. İlçeye bağlı Böcekli Beldesi girişinde rutin yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları otomobilde kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede, M.Ç.’nin Osmaniye 2. Ağır Ceza Hakimliği tarafından “terör amaçlı örgüte üye olma (FETÖ/PDY)” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.Ç, tutuklanarak Toprakkale T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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