 Maltepe Escort pendik escort manavgat escort maltepekres.org maltepeelektrikariza.com kartal escort alanya escort kadikoy escort
MENÜ
Bugün: 11 EYLÜL 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 92.572
DOLAR 6,4754
EURO 7,4994
ALTIN 247,41
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Cezası kesinleşmiş FETÖ şüphelisi yakalandı268 defa okundu

kategorisinde,11 Eyl 2018 - 15:32 tarihinde yayınlandı
Cezası kesinleşmiş FETÖ şüphelisi yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.Ç. (53) jandarmanın yol uygulaması sırasında yakalandı. İlçeye bağlı Böcekli Beldesi girişinde rutin yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları otomobilde kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede, M.Ç.’nin Osmaniye 2. Ağır Ceza Hakimliği tarafından “terör amaçlı örgüte üye olma (FETÖ/PDY)” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.Ç, tutuklanarak Toprakkale T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ