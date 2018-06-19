CHP Adayı Suzan Şahin Erzinde  Vatandaşla Sohbet Etti

Seçimler 5 günü kala CHP Hatay milletvekili, adayı Avukat.Suzan Şahin Hatay’ın Erzin İlçesine kısa süreli esnafları ziyaret etti.

CHP milletvekili adayı Suzan Şahin’in Esnaf ziyaretine ilçe başkanı Akif Özer, CHP Kadın kollları başkanı Dilek Mert, Belediye Meclis Üyesi Nermin Danış, ve CHP yönetim kurulu üyeleri Önder Bilgeç,Kubilay Karakayalı ,Yunus Sökmen eşlik ettiler .

Çarşı Esnafını işe yerlerinde ziyaret eden ,Şahin Artı oy isteminde bulundu daha sonra Erzin tek eğlence yeri olan Atatürk parkında çeşitli görüşlü vatandaşlarla sohbet ederek onlardan demokrasi adına artı oy istedi bir çok vatandaş gülümseyerek cevap verirken bazıları kısa sözle “evet” dediler,

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin(Hatay)