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CHP Adayı Suzan Şahin Erzinde  Vatandaşla Sohbet Etti248 defa okundu

kategorisinde,19 Haz 2018 - 16:19 tarihinde yayınlandı
CHP Adayı Suzan Şahin Erzinde  Vatandaşla Sohbet Etti

Seçimler 5 günü kala CHP Hatay milletvekili, adayı  Avukat.Suzan Şahin  Hatay’ın Erzin İlçesine  kısa süreli  esnafları ziyaret etti.

CHP milletvekili adayı Suzan Şahin’in Esnaf ziyaretine ilçe başkanı Akif Özer,  CHP Kadın kollları başkanı Dilek Mert, Belediye Meclis Üyesi Nermin Danış, ve  CHP yönetim kurulu üyeleri Önder Bilgeç,Kubilay Karakayalı ,Yunus Sökmen eşlik ettiler .

Çarşı Esnafını işe yerlerinde ziyaret eden ,Şahin Artı oy isteminde bulundu daha sonra Erzin tek eğlence yeri olan Atatürk parkında çeşitli görüşlü vatandaşlarla  sohbet ederek onlardan  demokrasi adına artı oy istedi  bir çok vatandaş  gülümseyerek cevap verirken bazıları kısa sözle  “evet” dediler,

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin(Hatay)

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