CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Osmaniye CHP’yi Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Osmaniye’de bazı ziyaretlerde bulundu.

Ziyarette parti örgütü tarafından birlik beraberlik mesajları verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yildirim Kaya, Osmaniye CHP İl ve İlçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Kaya’yı parti binasında İl Başkanı Nedim Ünlü CHP Merkez İlçe Başkanı Mert Su Kılıç, parti yöneticileri Kadirli ilçe Başkanı Mehmet Döğüşçü, Hasanbeyli ilçe başkanı Süleyman Çalık ve çok sayıda partili karşıladı. Kaya, parti il binasında partililere hitaben bir konuşma yaptı.

Kaya daha sonra CHP’li Düziçi, Yarbaşı ve Böcekli Belediye Başkanlarını ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan CHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Avukat Mert Su Kılıç partilerini ziyaret eden genel başkanları Yıldırım Kaya’ya teşekkür etti.

“TEK GÜNDEMİMİZ HALKIN GEÇİM SORUNU”

Kılıç parti olarak tek gündemlerinin halkın geçim sorunu olduğunu belirterek

“Ülkemiz yönetilemiyor, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekmektedir; ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak her an seçim olacak gibi seçimlere ve iktidara hazırız” dedi.

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