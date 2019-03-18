CHP’li Başkan Adayı, şehitler için lokma döktürdü

Osmaniye’nin Diziçi İlçesine bağlı Ellek Beldesinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkan adayı olan Nurettin Mart, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olanlar ve tüm şehitler için lokma döktürdü. Yatsı namazı sonrasında seçim irtibat bürosu önünde düzenlenen birlik beraberlik mitingine çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından konuşan CHP’li Aday Nurettin Mart, 31 Mart’taki Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanlığını kazanarak, halkın sorunlarına derman olmaya geleceklerini söyledi. Mart, “Güzel kasabamızı köy görünümünden kurtarıp, layık olduğu çağdaş planlı bir görünüm kazandırmak, cadde ve sokaklarını pırıl pırıl yapmak için geliyoruz.” dedi. Belediye Başkan Adayı Mart, konuşmasının devamında, “Başta Çanakkale Kurtuluş Savaşı Şehitleri olmak üzere, Kıbrıs, Kore, Güneydoğu, Irak, Suriye ve son olarak da önceki gün Yeni Zelanda da Haçlı zihniyetinin gerçekleştirdiği katliamda şehit olan 50 Müslüman kardeşimizi rahmetle anıyoruz. Yaklaşık 10 bini aşkın nüfusa sahip Ellek Kasabamızın kahraman evlatlarından şehit düşen Burak Mart, Ali Gökçe ve Necmettin Yıldız’ı da rahmet ve minnetle anıyoruz. Burada bugün toplanmamızın sebebi şehitlerimizi rahmetle yad etmek ve anılarını yaşatmaktır. Belediye başkanı seçilmem durumunda üç şehidimizin adını üç mahallemize vereceğiz.Şehitlerimizin adı sadece okullarda olmayacak” diye konuştu. Konuşmanın ardından, mitinge katılanlara nohutlu pilav ve lokma tatlısı ikram edildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE