CHP’li Özaslan: “Rant için değil, halk için adayım”

Cumhuriyet Halk Partisi Erzin Belediye başkan aday adaylığını açıklayan İsmet Oğuz Özaslan, yılların belediyecilik birikimiyle kenti yönetmeye, rant için değil, halk için aday olduğunu söyledi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimde partisi CHP’den belediye başkan aday adaylığını ilçe teşkilat binası önünde açıklamak üzere düzenlenen toplantıya kalabalık partili topluluğu ilgi gösterdi.

CHP İlçe Başkanı Av. Akif Özer, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları üyeleri ve partililerin hazır bulunduğu toplantıda, partilileri aday adayları ayrım gözetmeden desteklemelerini, belirlenecek adaya sahip çıkıp onu kazandırarak, 10 yıl sonra seçimi kazanmak için mücadele edeceklerini ifade etti.Belediyenin ekolojik dengeyi düzeltmesinin aslı görevi olduğunu vurgulayan CHP’li Belediye Başkan aday adayı Özaslan da “Bu konuda halkımızla el ele vererek çevremizin kirletilmemesi, yaşanır bir Erzin için hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Uzun yıllar Erzin belediyesinde çalışan bir personel olarak belediyecilik tecrübelerini tüm projelerine yansıtacağını vurgulayan Özaslan “22 yıl Erzin Belediyesinde çeşitli kademelerde görev yaptım. 2014’den buyana HATSU Erzin şefi olarak görevlendirildim. Rantçı değil halkçı, belediye yönetimi için Erzin Belediye Başkanlığına aday adayıyım. İlçemizin sorunlarını birlikte tespit edip, birlikte çözmek için adayım. Engelli vatandaşlar için engelsiz bir Erzin için adayım. Belediyenin ekolojik dengeli gözetmesi, temiz bir çevre için adayım. Gelin birlikte Erzin’in makus talihini değiştirelim, gelin Erzin’i hep birlikte yönetelim. Bölgenin büyüyen gelişen belediyesi olacak. Süper yatırımlarla ilçeyi geliştireceğim, kimse bundan şüphe duymasın ve öbür 2 aday adayı arkadaşımıza da bu yarışta başarılar dilerim. Her şey Erzin’in gelişmesi ve güzelleşmesi için olacak” diye konuştu.

Toplantıya katılan diğer aday adayı Ökkeş Elmasoğlu ile Özaslan ilçe başkanı Özer ellerini birleştirerek havaya kaldırıp toplantıya katılan partilileri selamladılar.

Haber:Adil COŞKUNER/Erzin