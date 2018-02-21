Hatay Valiliğinin direktifleri, Dörtyol Kaymakamlığının talimatları ve Dörtyol Belediyesinin katkılarıyla ilçemizde uzum bir süreden beri önemli bir eksiklik olan Çiftçi Mallarını Koruma Komisyonu oluşturuldu.

Önceki gün Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy’un daveti üzerine Belediye Başkan Vekili Mevlüt Coşkun, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Soner Kıymacı, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Seyhan, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Karapür ve Dörtyol Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Sait Uyar Belediye Başkanlık Makamında bir araya geldi.

Açılış konuşmasını yapan Dörtyol Belediye Başkan Vekili Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Coşkun; “Dörtyol Kaymakamlığımızın belediyemize iletmiş olduğu çiftçi mallarının korunmasıyla ilgili komisyon oluşturulması amacıyla ilk toplantımızı bugün, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Soner Kıymacı, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Seyhan, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Karapür ve Dörtyol Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Sait Uyar ile gerçekleştirdik. Dörtyol’da uzun süredir çiftçi mallarını hayvan sürüleri ve hırsızlık olaylarına karşı korumakta bir zafiyet yaşanıyordu. Bunların korunması bizlerin asli görevi. Bu amaçla çiftçi malları koruma birliği oluşturulması gerekiyor. Bunun yönetmeliği ve yönergeleri Hatay Valiliği tarafından hazırlanmış durumda. Biz sadece bir komisyon oluşturarak bu yönetmelik ve yönergenin amir hükümlerini hayata geçireceğiz. Belediye Meclisimizin ilk toplantısında bununla ilgili maddeyi de gündeme alarak görüşeceğiz. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası, Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol Belediyesi Tarım Komisyonu üyelerinden oluşacak olan bu komisyon marifetiyle de sorunları ortadan kaldıracağız. Dörtyol’umuza hayırlı olur inşallah” dedi.

Dörtyol İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Soner Kıymacı’da yaptığı açıklamada; “Dörtyol ilçemizde yıllardır çiftçilerimizden gelen şikayetlerden yola çıkarak Çiftçi Mallarını Koruma Komisyonu kurularak yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmakta. Valiliğimizin vermiş olduğu talimat bir başlangıç oluşturdu. Dörtyol Belediyemize de bu hususta yaptığı öncülük için teşekkür ediyorum. Dörtyol İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” Dedi.

Ziraat Odası Başkanı İbrahim Seyhan oluşturulacak olan komisyonun bu güne kadar yaşanan mağduriyetlerin çözümü konusunda önemli bir adım olduğunu belirterek üreticiler adına yaşadığı mutluluğu belirtti ve yaptığı açıklamada; “Öncelikle Belediye Başkanımıza ve toplantının tertiplenmesine önayak olan başkan vekilimize teşekkür ediyorum. Valiliğimizin direktifleri, Kaymakamlığımızın talimatları ve Dörtyol Belediyemizin öncülüğünde Çiftçi Mallarını Koruma Komisyonumuzu oluşturduk. Komisyon başkanlığı görevi Ziraat Odamıza tevdi edildi. Komisyonumuzda ayrıca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası, Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol Belediyesi Tarım Komisyonu üyeleri de yer alarak geniş bir temsil sağlanmış oldu. İlçemiz ve üreticilerimiz açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol