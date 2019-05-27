Çiftçilere, Akdeniz sineği ile mücadele tanlatıldı

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, çiftçilere yönelik, Akdeniz Meyve Sineği ve Kiraz Sineği ile mücadele toplantısı düzenlendi. Bahçe Ziraat Odası Başkanlığı ve Yukarı Kardere Köyü Muhtarlığı ile ortaklaşa düzenlenen toplantıya; Bayer Türk Kimya Sanayi Limitet Şirketinde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Halil Yılmaz ve Ziraat Mühendisi Osman Uçar konuşmacı olarak katıldı. Çiftçilere Akdeniz Meyve Sineği ve Kiraz sineği konusunda bilgilendirme yapılıp, ilk önce kültürel mücadele yöntemleri uygulamaları, daha sonra kimyasal mücadele yöntemlerini kullanmaları gerektiğine dikkat çekildi. Yukarı Kardere Köyü Muhtarı Ali Akyüz, ülke ekonomisi ve çiftçilerin kazanması için topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu bağlamda katkı ve desteklerinden dolayı Ziraat Odası Başkanlığına teşekkür etti. Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin ise toplantıya katılım sağlayan çiftçilere ve Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Kursiyerlerine teşekkür edip, “Bereketli ve kazançlı yıl dileriz. Tüm çiftçilerimizin her sorununda ve konusunda hizmetindeyiz.” dedi.

Share This:

































