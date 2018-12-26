Çiftçilere Kızılcık Fidanı Dağıtıldı

Osmaniye Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından çiftçilere, demonstrasyon amaçlı kızılcık fidanı dağıtıldı. ‘Meyve Üretimini Geliştirme Projesi’ çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesiyle Yalova’dan getirtilen fidan boylarının 120-150 santim arası ‘Erolbey’ ve ‘Yalçınkaya’ çeşitlerinden olmak üzere 200 adet temin edildiği kaydedildi. Merkez İlçe, Fidanların, Hasanbeyli, Bahçe ve Düziçi’nin yaylalık vasfında bulunan köylerindeki çiftçilere demonstrasyon amaçlı olarak dağıtımının yapıldığı, özellikle Küllü ve Yarpuz köylerinde demonstrasyon yapılmakta olduğu belirtildi. İl Müdürü İbrahim Sağlam, amaçlarının kentte aşılı Kızılcık Meyvelerinin kalitesinin ne derece yüksek olduğunun ve piyasa değerinin yüksek olmasından dolayı çiftçilere bu ürünü tanıtmak ve gelecekte gelir getirici alternatif bir ürün olmasını sağlamak olduğunu söyledi. Kızılcık fidanı hakkında bilgi veren Müdür Sağlam, “İnsanlık var olduğu yıllardan beri beslenme amacı ile yöresel olarak bazı meyvelerden yararlanılmaktadır. Bu meyveler arasında çok yüksek değerlerde vitamin ve besin maddesi içeriği olan kızılcık da bulunmaktadır. Unutulmuş meyveler diye adlandırılan bu meyvelerin potansiyel değerinden yararlanılması amacı ile Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler bir program başlatmışlardır. Türkiye birçok meyvenin anavatanı ya da orijin merkezidir. Bu meyvelerden biri de kızılcıktır. Kızılcık meyveleri vitamin C içeriği bakımından çok zengindir. Vitamin C içeriği portakalınkinin yaklaşık iki katıdır. Kızılcık ayrıca birçok mineral maddeler ve tanen içerir.” dedi. Kızılcık meyvelerinin sıcakta çabuk olgunlaştığını, irileşip verimin artmasına neden olduğunu aktaran Sağlam şöyle devam etti: “Bu meyve soğuklara dayanıklıdır. Ortam sıcaklığının minimum eksi 37 derece olduğu yerlerde zarar görmez. Bunun yanında gölgeli yerlerden de hoşlanır, çok aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenir.”

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