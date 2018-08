Çiftçiye, çekirdeksiz limon fidanı dağıtıldı

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, çiftçilere 550 kök, Kıbrıs çeşidi çekirdeksiz limon fidanı dağıtıldı. İl Müdürü İbrahim Sağlam, demonstratif amaçlı olarak Osmaniye Merkez, Kadirli, Düziçi, Sumbas ve Toprakkale ilçelerimizde Kıbrıs Çekirdeksiz Yediveren Limon dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi. Fidanların her çiftçiye 1-2 adet ücretsiz olarak verildiğini kaydeden Sağlam, “Bu çalışmayla; limon ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak vatandaşların limon fidanı dikiminin özendirilmesi, çekirdeksiz limon çeşitlerin ilimizde demonstrasyonunun yapılarak üretiminin artırılması hedeflenmiştir. Dağıtılan fidanlardan önümüzdeki yıllarda aşılık materyal alınarak daha fazla fidan üretimi sağlanabilecektir.” dedi. Kıbrıs çeşidi limonun meyve kabuğunun sarı renkli, parlak, düzgün, dalgalı ve kalınlığının ise 5,24 mm olduğunu belirten Sağlam, “Meyveleri oval-silindirik şekillidir. Sap kısmında belirgin sayılabilecek bir boyun olmasına karşın limonlara özgü ”meme” yok denecek kadar küçüktür. Çeşidin en belirgin özelliği budur. Kalitesi yüksek bir yerli limon çeşididir. Asit içeriği yüzde 7-10 civarındadır.Çok erken ürüne yatan bu çeşidin ağaçları oldukça verimlidir. Meyveler kasım ay’ı ortalarından itibaren olgunlaşır; ancak, depolamaya fazla elverişli değildir. Ağaç kuvvetli ve dik büyür.” diye konuştu. Limonun, ılıman iklime sahip bütün memleketlerde yetiştirilen, yaprak dökmeyen, uçucu yağ taşıyan ağaçların meyveleri olduğunu aktaran İbrahim Sağlam, “Limon ülkemizde çok sevilen bir meyvedir. Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde neredeyse her evin bahçesinde bir limon ağacı bulunur. En çok bilinen narenciye türlerinden biridir.Ülkemizde turunçgil üretimimizin yüzde 20’sini limonlar oluşturur.Türkiye’de limon üretiminin büyük bir kısmı taze olarak tüketilmektedir. Her derde deva, küçük vitamin deposu limon; ilaç yerine kullanıldığı gibi, kozmetik sanayinde de kullanılmaktadır. Limon, astıma ve mide rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir.Sarı, oval, bir ucu kabarık limonun görünüşü çekici olduğu kadar da karakteristiktir. Ancak hepimiz limonu hoş dış görünüşü uğruna değil, hemen her derde deva ekşi, asitli suyu için alırız. İlimizde bahçe bazlı limon yetiştiriciliği iklim riski (don zararı) nedeniyle yapılmamaktadır. Buna rağmen ev bahçelerinde aile ihtiyacını karşılamak amacıyla limon yetiştirilebilmektedir. Ev önlerinde yetiştirilen bu limonlar ilimiz limon ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. İlimiz iklimi riske rağmen limon yetiştiriciliğine uygundur. Esasen kendi tüketimimizin önemli bir kısmını ilimizde üretim yaparak karşılayabiliriz.” dedi. Bu yıl limon fiyatlarının ortalama 7,5 lira civarlarında seyretmekte olduğunu ifade eden İbrahim Sağlam, yüksek satış fiyatı vatandaşın alım gücünü zorlamakta olduğunu, bu sorunun çözümüne katkı sağlamak üzere ilde çekirdeksiz limon yetiştiriciliği demonstrasyonun planlandığını sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE